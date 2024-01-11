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Число жертв землетрясений в Японии выросло до 213 человек

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:55
Число жертв землетрясений в Японии выросло до 213 человек
Фото: Kyodo
Число погибших в результате серии мощных землетрясений, которые произошли в Японии в районе полуострова Ното на побережье Японского моря, возросло до 213 человек, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщили власти префектуры Исикава.

По меньшей мере 52 человека по-прежнему числятся в списке пропавших без вести, экстренные службы не могут связаться с ними, чтобы подтвердить их местоположение. По последним данным, число пострадавших составляет 567 человек.

Больше всего от ударов стихии пострадала префектура Исикава: там полностью или частично разрушены по крайней мере 1 370 домов, пожары уничтожили более 300 построек. По данным энергетиков, без света в регионе остаются 13,5 тысяч домов.

Кроме того, в 22 районах префектуры Исикава из-за последствий землетрясений в изоляции остаются порядка 3,1 тысяч человек. Спасательные службы Японии ведут восстановительные работы, включая ремонт дорог, чтобы обеспечить доступ к местному населению.


Источник: Kazinform
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