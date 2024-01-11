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Умер один из главных создателей вакцины "Спутник-V"

Просмотров:145 Опубликовано: Сегодня, 18:01
Умер один из главных создателей вакцины "Спутник-V"
Фото: sputnikvaccine.com
На 83-м году жизни умер один из главных создателей вакцины "Спутник-V" Борис Народицкий, сообщает Zakon.kz.

Об этом RTVI рассказал главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

"Умер главный создатель вакцины "Спутник-V", мой друг, профессор Борис Савельевич Народицкий", - сказал Анатолий Альтштейн.

Вирусолог не уточнил причину смерти профессора.

Как отмечал ученик Народицкого – ныне замдиректора Центра им. Гамалеи Денис Логунов, профессор являлся "отцом-основателем" векторной платформы аденовируса человека, на основе которой создана вакцина "Спутник-V", отмечал его ученик, ныне замдиректора Центра им. Гамалеи Денис Логунов.

Борис Народицкий – доктор биологических наук, профессор. В конце 1970-х стал сотрудником Института вирусологии им. Д. И. Ивановского. С 2002 года работал в Центре им. Гамалеи, где был главным научным сотрудником и руководителем отдела генетики и молекулярной биологии бактерий. С 2004 по 2017 год занимал должность замдиректора центра по научной работе, с декабря 2017-го – замдиректора по научной работе Института вирусологии им. Д. И. Ивановского (подразделение Центра им. Гамалеи).


Источник: Zakon.kz
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