Новым главой МИД Франции стал супруг премьер-министра

Отмечается, что Стефан Сежурне, который состоит в гражданском браке с Атталь, был назначен новым министром иностранных дел Франции, сменив на этом посту Катрин Колонна. Сежурне родился 26 марта 1985 года в Версале. С 2014 года он являлся советником Эммануэля Макрона, который вначале занимал пост министра экономики, а затем одержал победу на президентских выборах.

Новым главой Министерства иностранных дел Франции стал лидер партии "Возрождение" Стефан Сежурне, который состоит в гражданском браке с новым премьер-министром, передает Tengrinews.kz со ссылкой на France 24.Новый премьер-министр Франции 34-летний Габриэль Атталь представил свое правительство, в котором остались на своих постах несколько членов кабинета, включая министра внутренних дел Жеральда Дарманена и противоречивого, по версии французских СМИ, министра юстиции Эрика Дюпон-Моретти.Согласно французской системе президент определяет общую политику, а премьер-министр отвечает за выбор кабинета и управление правительством. Официальное объявление нового правительства Франции сделал генеральный секретарь Елисейского дворца Алексис Колер из Зимнего сада президентского дворца.Ряд французских политических тяжеловесов сохранили свои посты. Бруно Ле Мэр сохранил пост министра финансов, а Себастьен Лекорню остался министром обороны.Среди женщин, выдвинутых на посты в кабинете министров, - бывший министр юстиции Рашида Дати, ставшая новым министром культуры. Дати, занимавшая пост министра юстиции при бывшем президенте Николя Саркози, была вынуждена покинуть консервативную партию Les Républicains ("Республиканцы"), чтобы занять свой новый пост.Катрин Вотрин была назначена министром здравоохранения и труда, Амели Удеа-Кастера возглавила министерство образования, а Сильви Реталло стала министром высшего образования и научных исследований. Приска Тевенот, ранее занимавшая должность заместителя министра по делам молодежи, была назначена пресс-секретарем правительства.Напомним, 9 января правительство Франции возглавил самый молодой премьер-министр Габриэль Атталь. Он один из ближайших соратников Макрона и, по мнению многих экспертов, рассматривается им как потенциальный преемник на президентском посту. Политик стал самым молодым премьер-министром страны, а также первым открытым геем, занимающим этот пост.