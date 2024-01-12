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Зеленский заявил о взятии хуситами в плен украинских моряков

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 21:35
Зеленский заявил о взятии хуситами в плен украинских моряков
Кадр из видео
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в плену у йеменских хуситов находятся четверо украинских моряков, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Telegram-канал "РБК Украина".

Зеленский выступил с заявлением в ходе пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

"Мы работаем над их возвращением", - заявил он.


Напомним, в ночь на 12 января США и Великобритания начали военную операцию против объектов правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла". Ракетные удары против этой проиранской группировки наносились с самолетов, надводных кораблей и подводных лодок, в том числе используются крылатые ракеты "Томагавк".


Источник: Tengrinews.kz
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