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"Руки прочь от Йемена": демонстрация в поддержку Йемена и Палестины началась в Нью-Йорке

Просмотров:190 Опубликовано: Сегодня, 08:47
"Руки прочь от Йемена": демонстрация в поддержку Йемена и Палестины началась в Нью-Йорке
Кадр из видео
Несколько сотен человек выступили с протестом против ударов по сектору Газа и Йемену. Они заблокировали улицу в Нью-Йорке рядом со штаб-квартирой ООН , сообщает Zakon.kz.

По информации ТАСС, улица была заблокирована недолго, затем протестующие с палестинскими и йеменскими флагами двинулись на север.

"Байден, ты не можешь спрятаться, мы обвиняем тебя в геноциде", – скандируют протестующие.


Совсем недавно сообщалось, что США и Британия снова атаковали Йемен. В этот раз авиаудар пришелся на северную часть столицы Саны.

Ранее Байден пообещал продолжить бомбить хуситов, если те не прекратят атаки в Красном море.

12 января стало известно, что США и Великобритания начали военную операцию против хуситов в Йемене. Ракетные удары наносились с самолетов, надводных кораблей и подводных лодок, в том числе используются крылатые ракеты "Томагавк".



Источник: zakon.kz
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