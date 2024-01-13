"Руки прочь от Йемена": демонстрация в поддержку Йемена и Палестины началась в Нью-Йорке

"Байден, ты не можешь спрятаться, мы обвиняем тебя в геноциде", – скандируют протестующие.

Несколько сотен человек выступили с протестом против ударов по сектору Газа и Йемену. Они заблокировали улицу в Нью-Йорке рядом со штаб-квартирой ООН , сообщает Zakon.kz.По информации ТАСС, улица была заблокирована недолго, затем протестующие с палестинскими и йеменскими флагами двинулись на север.Совсем недавно сообщалось, что США и Британия снова атаковали Йемен. В этот раз авиаудар пришелся на северную часть столицы Саны.Ранее Байден пообещал продолжить бомбить хуситов, если те не прекратят атаки в Красном море.12 января стало известно, что США и Великобритания начали военную операцию против хуситов в Йемене. Ракетные удары наносились с самолетов, надводных кораблей и подводных лодок, в том числе используются крылатые ракеты "Томагавк".