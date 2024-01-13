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Назван напиток, защищаюший от камней в почках лучше щелочной воды

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:31
Назван напиток, защищаюший от камней в почках лучше щелочной воды
Фото из открытых источников
Для предотвращения образования определенных типов почечных камней рекомендуется повышение pH мочи. Как показало исследование, опубликованное в Journal of Urology, достаточно щелочной уровень мочи могут обеспечить некоторые напитки, в частности апельсиновый сок, передает Tengri Life со ссылкой на Газету.Ru.

В апельсиновом соке содержание веществ, повышающих щелочность, выше примерно в 150 раз, чем в щелочной воде. Также может быть полезна пищевая сода, но она может повысить давление из-за содержащегося в ней натрия.


Что касается щелочной воды, производители которой утверждают, что она может снизить кислотность мочи, то как выяснили ученые, она не может повлиять на pH мочи в мере, достаточной для профилактики образования камней в почках.

Чтобы оценить потенциал щелочной воды для профилактики камнеобразования, ученые проанализировали пять брендов воды и других напитков. Обычная вода имеет pH около 7,5, а щелочная - от 8 до 10. Однако анализ показал, что щелочная вода не может повысить pH мочи: ее недостаточно, чтобы компенсировать естественную выработку кислоты в организме.


Исследователи отметили, что для окончательного доказательства пользы или вреда щелочной воды в профилактике камней в почках нужны клинические испытания с участием пациентов.


Источник: Tengrinews.kz
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