Назван напиток, защищаюший от камней в почках лучше щелочной воды

В апельсиновом соке содержание веществ, повышающих щелочность, выше примерно в 150 раз, чем в щелочной воде. Также может быть полезна пищевая сода, но она может повысить давление из-за содержащегося в ней натрия.

Чтобы оценить потенциал щелочной воды для профилактики камнеобразования, ученые проанализировали пять брендов воды и других напитков. Обычная вода имеет pH около 7,5, а щелочная - от 8 до 10. Однако анализ показал, что щелочная вода не может повысить pH мочи: ее недостаточно, чтобы компенсировать естественную выработку кислоты в организме.

Для предотвращения образования определенных типов почечных камней рекомендуется повышение pH мочи. Как показало исследование, опубликованное в Journal of Urology, достаточно щелочной уровень мочи могут обеспечить некоторые напитки, в частности апельсиновый сок, передает Tengri Life со ссылкой на Газету.Ru.Что касается щелочной воды, производители которой утверждают, что она может снизить кислотность мочи, то как выяснили ученые, она не может повлиять на pH мочи в мере, достаточной для профилактики образования камней в почках.Исследователи отметили, что для окончательного доказательства пользы или вреда щелочной воды в профилактике камней в почках нужны клинические испытания с участием пациентов.