Крупный склад Wildberries горит в Санкт-Петербурге

Изначально сообщалось, что площадь пожара составляет около 1000 м². Общая площадь самого склада на Московском шоссе составляет около 100 тыс. квадратных метров.

Причины возгорания неизвестны, все сотрудники эвакуированы, в здании никого не осталось. Никто не пострадал. Ущерб уточняется, подчеркнули в Wildberries.

Накануне на складе были проведены профилактические рейды, полиция проверяла документы. СМИ сообщают, что ранее здесь произошла массовая драка с поножовщиной.

В Питере горит крупный склад Wildberries. Огонь охватил площадь 50 тыс. м², сообщает Zakon.kz.В момент пожара на складе были сотрудники, при эвакуации началась паника.Пожару присвоен четвертый, повышенный номер из пяти, сообщили в МЧС России. Информации о пострадавших нет.Все покупатели получат деньги за оплаченные товары, находившиеся на складе.Прокуратура заявила, что начала проверку обстоятельств случившегося.