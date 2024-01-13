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Крупный склад Wildberries горит в Санкт-Петербурге

Просмотров:618 Опубликовано: Сегодня, 12:00
Крупный склад Wildberries горит в Санкт-Петербурге
Фото: Комсомольская Правда
В Питере горит крупный склад Wildberries. Огонь охватил площадь 50 тыс. м², сообщает Zakon.kz.

Изначально сообщалось, что площадь пожара составляет около 1000 м². Общая площадь самого склада на Московском шоссе составляет около 100 тыс. квадратных метров.


В момент пожара на складе были сотрудники, при эвакуации началась паника.

Пожару присвоен четвертый, повышенный номер из пяти, сообщили в МЧС России. Информации о пострадавших нет.

Причины возгорания неизвестны, все сотрудники эвакуированы, в здании никого не осталось. Никто не пострадал. Ущерб уточняется, подчеркнули в Wildberries.


Все покупатели получат деньги за оплаченные товары, находившиеся на складе.

Накануне на складе были проведены профилактические рейды, полиция проверяла документы. СМИ сообщают, что ранее здесь произошла массовая драка с поножовщиной.


Прокуратура заявила, что начала проверку обстоятельств случившегося.





Источник: zakon.kz
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