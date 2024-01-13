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В Европарламенте собрали подписи за лишение Венгрии голоса в Совете ЕС

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:09
В Европарламенте собрали подписи за лишение Венгрии голоса в Совете ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. ©️ Ale_Mi/depositphotos.com
Депутат Европарламента от Финляндии Петри Сарвамаа собрал необходимое количество подписей под петицией о лишении Венгрии права голоса в Совете ЕС. Об этом депутат сообщил на своей странице в соцсети X, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Европейскую правду".

По словам Сарваамаа, его петицию поддержали 120 евродепутатов из разных политических групп и из "нескольких государств-членов".

"Мы на шаг ближе к тому, чтобы лишить Орбана права голоса… Дальше было бы очень важно оценить окончательную общую поддержку идеи петиции на пленарном заседании", - написал он.


По мнению евродепутата, его предложения могут быть включены в резолюцию Европарламента по Венгрии, за которую депутаты будут голосовать на следующей неделе.

Сарвамаа предлагает применить против Венгрии процедуру, которая предусматривает возможность приостановления определенных прав, включая голос в Совете ЕС, относительно государства, которое неоднократно нарушало ценности Евросоюза.

Петиция появилась после того, как председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что досрочно покинет свой пост, чтобы баллотироваться в Европарламент. Это может усилить роль премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в ЕС: он временно будет председательствовать в Евросовете в случае, если лидеры Евросоюза не найдут замену Мишелю.

Ранее Орбан выступил против пакета помощи Украине в размере 50 миллиардов евро. Он критикует политику ЕС и настаивает, что блок должен работать ради мира, а не безоговорочно поддерживать Киев в конфликте с Москвой. Правительство Орбана отказалось отправлять оружие в Украину и запретило его транзит через Венгрию.


Источник: Tengrinews.kz
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