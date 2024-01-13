Тайвань выбрал президента: им стал противник сближения с Китаем

Это подтвердила Центральная избирательная комиссия страны. Выиграв для своей партии беспрецедентный третий президентский срок подряд, Лай в своем первом после победы выступлении заявил, что курс его партии - это "необратимый путь". В прошлом Лай заявлял, что поддерживает независимость Тайваня - красную линию для Пекина - хотя в последние месяцы он подчеркнул, что не будет добиваться ее, если станет президентом.

"Мы сделали это. Мы не позволили внешним силам повлиять на наши выборы. Это потому, что мы решили, что только мы можем выбирать нашего президента", - сказал он, выступая перед избирателями после победы.

Уильям Лай, кандидат от правящей партии, одержал победу на президентских выборах на Тайване. Он набрал 40 процентов голосов избирателей, уверенно опередив двух своих оппонентов, передает Tengrinews.kzсо ссылкой на The New York Times.Выбор тайванцев еще больше отдалил остров от Китая. В Пекине Лая называют "нарушителем спокойствия" из-за его взглядов на независимость. Здесь также осуждают выступающую за суверенитет Демократическую прогрессивную партию Лая (ДПП), которая правит Тайванем в течение восьми лет.В преддверии выборов Тайвань обвинил Китай в попытке вмешаться в этот процесс. Напомним, Китай усилил свое военное присутствие вокруг острова, усиливая опасения возможного конфликта.Мы сообщали, что накануне решающих выборов на Тайване председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что воссоединение Китая с Тайванем "неизбежно".