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Оптимизировать автодвижение по четным и нечетным дням предлагают в Ташкенте

Просмотров:134 Опубликовано: Сегодня, 12:26
Оптимизировать автодвижение по четным и нечетным дням предлагают в Ташкенте
Фото: eco.gov.uz
В Узбекистане для улучшения экологии в столице республики предлагают ввести ряд ограничений в отношении автотранспорта, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По данным Минэкологии Узбекистана, загрязнение воздуха в столице вызвано незаконной вырубкой деревьев, бессистемной застройкой, большим транспортным потоком, а также токсичными продуктами сгорания угля и мазута.

- Сегодня возрастающий уровень загрязнения атмосферного воздуха в крупных городах, в том числе в Ташкенте. Он связан с увеличением объемов выбросов от источников электрической и тепловой энергии и от автотранспорта, что требует разработки мер по их диверсификации, - сообщает ведомство.


В целях снижения негативных последствий для атмосферного воздуха в Ташкенте предлагается ввести ряд ограничительных мер:

-запрет на использование моторного топлива (бензин марки АИ-80) экологической категории ниже стандарта «Евро-4»;
-ограничение движения грузовых транспортных средств в час пик (с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00);
-запрет на движение всех видов автотранспортных средств, выпущенных до 2010 года, предоставление льгот, преференций и субсидий владельцам автотранспортных средств при переходе на современные автотранспортные средства (электромобили);
-введение в качестве эксперимента правила вождения автомобилей в «нечетные и четные» дни для оптимизации автомобильного движения с целью уменьшения пробок на автомагистралях;
-организация зон, свободных от автотранспорта, на центральных улицах города;
-перевод общественного транспорта на альтернативные виды топлива – электричество и газ, с созданием соответствующей инфраструктуры.

Также предлагается ввести запрет на использование угля и мазута на промышленных предприятиях и теплоцентралях, объявить мораторий на строительство всех видов объектов, кроме объектов социального и государственного значения, создать искусственные водоемы и «зеленый пояс» вокруг столицы, установить табло и мониторы, постоянно публикующие показатели качества атмосферного воздуха.


Источник: Kazinform
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