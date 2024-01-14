Оптимизировать автодвижение по четным и нечетным дням предлагают в Ташкенте

- Сегодня возрастающий уровень загрязнения атмосферного воздуха в крупных городах, в том числе в Ташкенте. Он связан с увеличением объемов выбросов от источников электрической и тепловой энергии и от автотранспорта, что требует разработки мер по их диверсификации, - сообщает ведомство.

В Узбекистане для улучшения экологии в столице республики предлагают ввести ряд ограничений в отношении автотранспорта, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.По данным Минэкологии Узбекистана, загрязнение воздуха в столице вызвано незаконной вырубкой деревьев, бессистемной застройкой, большим транспортным потоком, а также токсичными продуктами сгорания угля и мазута.В целях снижения негативных последствий для атмосферного воздуха в Ташкенте предлагается ввести ряд ограничительных мер:-запрет на использование моторного топлива (бензин марки АИ-80) экологической категории ниже стандарта «Евро-4»;-ограничение движения грузовых транспортных средств в час пик (с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00);-запрет на движение всех видов автотранспортных средств, выпущенных до 2010 года, предоставление льгот, преференций и субсидий владельцам автотранспортных средств при переходе на современные автотранспортные средства (электромобили);-введение в качестве эксперимента правила вождения автомобилей в «нечетные и четные» дни для оптимизации автомобильного движения с целью уменьшения пробок на автомагистралях;-организация зон, свободных от автотранспорта, на центральных улицах города;-перевод общественного транспорта на альтернативные виды топлива – электричество и газ, с созданием соответствующей инфраструктуры.Также предлагается ввести запрет на использование угля и мазута на промышленных предприятиях и теплоцентралях, объявить мораторий на строительство всех видов объектов, кроме объектов социального и государственного значения, создать искусственные водоемы и «зеленый пояс» вокруг столицы, установить табло и мониторы, постоянно публикующие показатели качества атмосферного воздуха.