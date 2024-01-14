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Правительство США может приостановить работу из-за финансовых сложностей

Просмотров:28 Опубликовано: Сегодня, 13:29
Правительство США может приостановить работу из-за финансовых сложностей
Фото: pixabay.com
Белый дом в пятницу уведомил несколько агентств о необходимости подготовиться к возможному закрытию правительства из-за разногласий республиканцев в Конгрессе по поводу соглашения о расходах, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Bloomberg.

Административно-бюджетное управление администрации президента США рекомендовало агентствам подготовить свои планы о работе, если произойдет cбой в государственном финансировании, в результате которого тысячи федеральных служащих могут быть уволены или вынуждены работать без оплаты, а деятельность некоторых государственных служб приостановлена.

Инструкции были даны на фоне бунта консерваторов, придерживающихся жесткой линии по поводу бюджетного соглашения об общем уровне расходов, которое спикер Палаты представителей от республиканцев Майк Джонсон заключил с лидером демократического большинства в Сенате Чаком Шумером. Шумер и Джонсон договорились об эффективном ограничении расходов на текущий финансовый год в размере 1,66 трлн долларов, но сторонники жесткой линии в Палате представителей хотят как минимум на 70 млрд долларов меньше.

Консервативные законодатели-республиканцы приостановили дела в Палате представителей и потребовали, чтобы М.Джонсон достиг более глубокого сокращения государственных расходов, увеличивая шансы частичного закрытия правительства для некоторых ведомств с 20 января т.г.

Другие агентства, включая министерство обороны, столкнутся с прекращением финансирования, если законопроект о расходах не будет подписан до 2 февраля т.г.

Это также угрожает усилиям М.Джонсона по заключению соглашения с президентом Джо Байденом о безопасности границ и иммиграционной политике, что имеет решающее значение для получения поддержки среди республиканцев в размере 61 млрд долларов, которые Белый дом добивается для Украины.

Некоторые из критиков М.Джонсона на собрании даже угрожали сместить его с поста спикера. В прошлом году разногласия из-за расходов стоили его предшественнику Кевину Маккарти поста.


Источник: Kazinform
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