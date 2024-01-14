Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 14 Января
-4...-5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 451.33 KZT
  • €1 = 494.75 KZT
  • 1 RUB = 5.12 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

В Давосе обсудят "болезнь Х"

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:44
В Давосе обсудят "болезнь Х"
Фото: Shutterstock
"Болезнь X", которая может по количеству смертей в 20 раз превзойти пандемию коронавируса, планируют обсудить на Всемирном экономическом форуме в Давосе с 15 по 19 января, сообщает Zakon.kz.

По информации, опубликованной на сайте ВЭФ, обсуждение запланировано на 17 января.

В нем примут участие глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус, министр здравоохранения Бразилии Низия Триндаде и другие специалисты.

"Болезнь X" – это абстрактное заболевание, которое потенциально способно вызвать эпидемию международного масштаба. Считается, что такую эпидемию, вероятнее всего, вызовет неизвестный человечеству патоген.


В 2018 году ВОЗ включила "болезнь Х" в список приоритетных заболеваний, чтобы ускорить исследования патогена, который, потенциально, может привести к новой пандемии. По словам главы Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, "Х" в названии означает "неожиданность". В 2020 году ВОЗ заявляла, что первым "патогеном Х" с полным основанием следует признать коронавирус SARS-CoV-2, вызвавший пандемию COVID-19. Однако, по мнению специалистов, велика вероятность, что за ним последуют и другие.

В работе Давосского форума примет участие министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантаров. Он выступит на сессии "Новый рассвет для Евразии?".


Источник: Zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика