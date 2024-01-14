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Палестино-израильский конфликт: число жертв выросло до 24 тысяч

Просмотров:193 Опубликовано: Сегодня, 20:00
Палестино-израильский конфликт: число жертв выросло до 24 тысяч
Фото: pixabay
Представители министерства здравоохранения Палестины в секторе Газа заявили о том, что число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября выросло почти до 24 тысяч человек, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации телеканала "Аль-Джазира", за последние 24 часа в результате действий армии Израиля произошло 11 массовых убийств, унесших жизни 125 человек.

"Число жертв израильской агрессии выросло до 23 968 погибших, еще 60 582 получили ранения", - говорится в сообщении.


Война между Израилем и "Хамасом" началась 7 октября. Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников.


Источник: Zakon.kz
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