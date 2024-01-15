Кариес и боль в суставах. Чем еще грозит долгое пребывание на морозе

В эту зиму синоптики обещают сильные перепады температур - от аномальных холодов до резких оттепелей. Поэтому ежедневно следить за прогнозом и одеваться по погоде - обязательное условие. Тем более что в мороз с нашим телом происходят самые страшные вещи. Подробнее рассказывает Tengri Life со ссылкой на Doctor Piter.



Затрудняется дыхание



Спать с открытым окном под теплым одеялом - многие думают, что это полезно. Однако в сильные холода окна лучше держать закрытыми.



"Вдыхание холодного воздуха может быть вредным для вашего здоровья, поскольку увеличивает риск инфекций дыхательных путей", – говорят эксперты Метеорологического бюро в Британии.



Кроме того, холодный воздух сужает дыхательные пути, увеличивая количество вырабатываемой слизи. Дыхание затрудняется. А сухой морозный воздух, раздражая дыхательные пути, может вызвать свистящее дыхание, кашель и одышку.



Портится эмаль



Замечали, что иногда даже здоровые зубы могут реагировать на холодные продукты? Оказывается, низкие температуры для нашей эмали губительны. Дело в том, что из-за холода на зубах появляются микротрещины. В них попадают бактерии, которые вызывают кариес и воспаление десен. Поэтому вдыхать морозный воздух ртом не стоит. Дышите носом, а рот прикрывайте шарфом.



Снижается иммунитет



Холод влияет на способность организма бороться с инфекциями. Ученые Йельского университета выяснили, что при низкой температуре реакция иммунитета замедляется, из-за этого вирус размножается быстрее. И чем ниже окружающая температура, тем хуже борется иммунитет.



Образуются тромбы



Кровь густеет на морозе и когда мы болеем. Все это вместе или по-отдельности может привести к образованию тромба с последующим инсультом.



Более того, инсульт способен спровоцировать резкий перепад температуры, когда из теплого помещения человек сразу же выходит на мороз. Поэтому лучше перед выходом на улицу немного постоять на лестничной клетке, чтобы сосуды привыкли к холоду.



Страдает сердце



Сильные морозы могут нарушить работу сердечно-сосудистой системы. При низких температурах сосуды сужаются, кровь густеет. Из-за этого кровоснабжение органов и тканей ухудшается.



Болит спина



Если вам кажется, что из-за холода у вас болит спина, то вам не кажется. Синовиальная жидкость в суставах на холоде густеет. Из-за этого сами суставы становятся более жесткими, они начинают болеть. А вероятность травм в таком состоянии сильно возрастает.



Начинается обморожение



Чаще всего при обморожениях страдают нос, уши, щеки, подбородок, а также пальцы рук и ног.



"Холод воздействует на кровеносные сосуды. Они сужаются, ток крови по ним снижается. А если он и вовсе прекращается, то происходит повреждение кожного покрова", – рассказывают эксперты.



Кстати, обморожение может наступить не только при сильных морозах, но и при нулевой температуре – при повышенной влажности воздуха и сильном холодном ветре.



Обостряются хронические болезни



"Стужа провоцирует и обостряет хронические заболевания, такие как астма, аллергия, артрит, псориаз, диабет, – предупреждает эндокринолог Ольга Павлова. – Поэтому при экстремальном морозе, ниже -25 градусов, лучше сидеть дома в тепле".