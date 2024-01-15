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Wildberries продолжает поиски 16 сотрудников сгоревшего в Петербурге склада

Просмотров:190 Опубликовано: Вчера, 21:03
Wildberries продолжает поиски 16 сотрудников сгоревшего в Петербурге склада
Кадр из видео
Онлайн-ретейлер Wildberries продолжает разыскивать 16 человек, работавших на складе 13 января, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу компании в Telegram-канале.

— На данный момент устанавливаем местонахождение 16 человек, — говорится в сообщении.


Ранее пресс-служба Wildberries сообщила, что 49 сотрудников сгоревшего в Шушарах склада не вышли на связь, представители компании остаются на связи с их близкими.

Пожар на складе онлайн-ретейлера в поселке Шушары в Санкт-Петербурге произошел 13 января. В сообщении пресс-службы Wildberries отмечается, что в 07:20 мск в тот день на складе находились 1,2 тысячи человек. Данные о пострадавших не поступали. Следственный комитет по факту пожара возбудил уголовное дело по статье 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).


Источник: inform.kz
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