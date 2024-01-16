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Почему нельзя засыпать перед телевизором, объяснила казахстанский врач

Просмотров:46 Опубликовано: Сегодня, 08:43
Почему нельзя засыпать перед телевизором, объяснила казахстанский врач
Фото из открытых источников
Сон при включенном телевизоре может привести к проблемам со здоровьем, рассказала NUR.KZ врач ЗОЖ Городской поликлиники №4 города Алматы Улбосын Амиркенова.

Врач отметила, что засыпание перед телевизором может иметь некоторые негативные последствия для сна и общего здоровья.

Улбосын Амиркенова озвучила несколько причин, почему не рекомендуется засыпать перед включенным телевизором:

- световое воздействие: телевизор излучает яркий свет, особенно в темноте. Этот свет может подавлять выработку мелатонина, гормона, ответственного за регуляцию цикла сна и бодрствования. Засыпание при включенном телевизоре может нарушить нормальный сон;

- электронные устройства: телевизоры и другие электронные устройства излучают синий свет, который также может влиять на уровень мелатонина и нарушить сон;

- сюжеты и звуки: телевизионные программы и фильмы могут быть стимулирующими и мешать процессу расслабления, необходимому для нормального засыпания. Возможно, вам будет труднее выключить телевизор, когда начнется следующий эпизод или интересный фильм.

"Вместо того чтобы засыпать перед телевизором, рекомендуется создать спокойную и темную среду в комнате перед сном. Выключите телевизор и другие электронные устройства, предоставив себе время на релаксацию перед сном. Это может включать в себя чтение книги, медитацию или другие спокойные занятия, которые помогут вам лучше заснуть", – добавила она.


Источник: nur.kz
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