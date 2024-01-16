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Трамп одержал первую победу в президентской гонке

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:09
Трамп одержал первую победу в президентской гонке
Фото из открытых источников
Дональд Трамп одержал победу на предварительных выборах кандидата в президенты США от республиканцев в штате Айова, передает Tengrinews.kz со ссылкой на NBC.

Бывший президент США Дональд Трамп одержал первую победу в гонке за пост главы государства. Он набрал около 52,2 процента на предварительных выборах кандидата от Республиканской партии в штате Айова. Его ближайшие преследователи - губернатор Флориды Рон Десантис и бывший постпред США при ООН Никки Хейли - набрали около 20 и 19 процентов.


Республиканская партия США для определения своего кандидата в президенты проводит очные конференции в отдельных штатах, именуемые кокусами. По итогам кокусов штаты пропорционально отправят представителей кандидатов на съезд партии, где и будет определен единый кандидат.

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года. Как ожидается, в случае выдвижения Дональда Трампа от Республиканской партии ему будет противостоять действующий президент Джо Байден.


Источник: Tengrinews.kz
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