Трамп одержал первую победу в президентской гонке

Бывший президент США Дональд Трамп одержал первую победу в гонке за пост главы государства. Он набрал около 52,2 процента на предварительных выборах кандидата от Республиканской партии в штате Айова. Его ближайшие преследователи - губернатор Флориды Рон Десантис и бывший постпред США при ООН Никки Хейли - набрали около 20 и 19 процентов.

Дональд Трамп одержал победу на предварительных выборах кандидата в президенты США от республиканцев в штате Айова, передает Tengrinews.kz со ссылкой на NBC.Республиканская партия США для определения своего кандидата в президенты проводит очные конференции в отдельных штатах, именуемые кокусами. По итогам кокусов штаты пропорционально отправят представителей кандидатов на съезд партии, где и будет определен единый кандидат.Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года. Как ожидается, в случае выдвижения Дональда Трампа от Республиканской партии ему будет противостоять действующий президент Джо Байден.