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В Ташкенте хотят запретить эксплуатацию машин старше 2010 года выпуска

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:50
В Ташкенте хотят запретить эксплуатацию машин старше 2010 года выпуска
фото: kolesa.kz
Минэкологии Узбекистана поделилось планом работ по борьбе с загрязнением воздуха в крупнейшем городе страны, где важное место отводится ограничениям на работу автомобильного транспорта, сообщает Gazeta.uz.

Наиболее радикальным выглядит полный запрет на движение в Ташкенте всех видов автотранспортных средств, выпущенных до 2010 года. И ещё введение в качестве эксперимента правила вождения автомобилей в нечётные и чётные дни с целью уменьшения пробок на автомагистралях.

В качестве компенсации предлагается предоставление льгот, преференций и субсидий автовладельцам при переходе на электромобили.


Среди других мер, преследующих цель уменьшить объём загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, перечисляются запрет на использование моторного топлива экологической категории ниже стандарта Евро-4, в том числе бензина марки АИ-80, ограничение передвижения в час пик грузовых транспортных средств массой более 3.5 тонны, перевод общественного транспорта на электричество и газ и т. д.


Ташкент, подобно Алматы, окружён горами, оттого циркуляция воздуха в городе затруднена. Ежедневно по дорогам узбекской столицы передвигается 730 тысяч разнообразных авто, кроме того, от 160 тысяч до 300 тысяч машин въезжают из регионов, констатирует издание.


Источник: kolesa.kz
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