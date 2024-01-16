В Ташкенте хотят запретить эксплуатацию машин старше 2010 года выпуска

В качестве компенсации предлагается предоставление льгот, преференций и субсидий автовладельцам при переходе на электромобили.

Среди других мер, преследующих цель уменьшить объём загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, перечисляются запрет на использование моторного топлива экологической категории ниже стандарта Евро-4, в том числе бензина марки АИ-80, ограничение передвижения в час пик грузовых транспортных средств массой более 3.5 тонны, перевод общественного транспорта на электричество и газ и т. д.

Минэкологии Узбекистана поделилось планом работ по борьбе с загрязнением воздуха в крупнейшем городе страны, где важное место отводится ограничениям на работу автомобильного транспорта, сообщает Gazeta.uz.Наиболее радикальным выглядит полный запрет на движение в Ташкенте всех видов автотранспортных средств, выпущенных до 2010 года. И ещё введение в качестве эксперимента правила вождения автомобилей в нечётные и чётные дни с целью уменьшения пробок на автомагистралях.Ташкент, подобно Алматы, окружён горами, оттого циркуляция воздуха в городе затруднена. Ежедневно по дорогам узбекской столицы передвигается 730 тысяч разнообразных авто, кроме того, от 160 тысяч до 300 тысяч машин въезжают из регионов, констатирует издание.