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Путин прокомментировал "голую вечеринку" Ивлеевой

Просмотров:172 Опубликовано: Сегодня, 20:06
Путин прокомментировал "голую вечеринку" Ивлеевой
Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований прокомментировал "голую вечеринку" популярного российского блогера Анастасии Ивлеевой, сообщает Zakon.kz.

"Конечно, надо обращать внимание на ребят, которые возвращаются из зоны специальной военной операции. Когда люди решаются на это, когда проходят это горнило, возвращаются, очень многие приоритеты жизненные выстраиваются по-другому. Здесь уже не будешь прыгать без штанов на каких-нибудь мероприятиях, здесь совсем по-другому на жизнь смотрят люди, приоритеты, ценности другие", – сказал президент России.


Мероприятие блогера Анастасии Ивлеевой прошло в столичном клубе "Мутабор" 20 и 21 декабря с дресс-кодом "почти без одежды". Его гостями стали обычные люди и знаменитости, включая Филиппа Киркорова, Диму Билана, Лолиту Милявскую, Ксению Собчак, Ольгу Орлову и других. Несмотря на то, что праздник имел статус "закрытого мероприятия", сама организатор и гости активно выкладывали фото в соцсетях, из-за чего разозлили общественность.

Депутат Госдумы Мария Бутина попросила МВД, Роскомнадзор и Минкультуры проверить звездную тусовку на пропаганду ЛГБТ.

Позже почти все звездные участники "голой вечеринки" разместили на своих страницах в соцсетях видеообращения с извинениями, в том числе Анастасия Ивлеева (она сделала это дважды).


Источник: zakon.kz
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