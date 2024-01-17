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Неожиданное свойство кофе раскрыли ученые

Просмотров:220 Опубликовано: Сегодня, 12:10
Неожиданное свойство кофе раскрыли ученые
Фото из открытых источников
Российский врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова сегодня, 17 января 2024 года, рассказала о неожиданном свойстве кофе, сообщает Zakon.kz.

По словам специалиста, кофе защищает от болезней Паркинсона и Альцгеймера.

"Если в моменте чашечка этого напитка просто бодрит и повышает настроение, то в долгосрочной перспективе речь идет о спасении нервной системы. Итальянские неврологи выяснили, что кофеин и другие биологически активные компоненты кофе улучшают моторику и помогают справиться с тремором. Напиток имеет не только профилактический, но и лечебный эффект", – написала Зухра Павлова в своем Telegram-канале.


Эндокринолог отметила, что при регулярном употреблении кофе риск болезни Паркинсона может снизиться на 29%, а болезни Альцгеймера – на 65%.

При этом специалист сделала важную ремарку: "это совсем не значит, что кофе теперь нужно пить литрами".

"Даже самые полезные продукты в большом количестве способны навредить. Чрезмерное употребление кофе связано с повышенным риском смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Тогда как одна-две чашки в день, наоборот, способны защитить от этих недугов (а еще сделать нас чуточку моложе, активнее и внимательнее)".Зухра Павлова


Также врач попросила не "завтракать" кофе. Она подчеркнула, что "первый прием пищи очень важен, а чашечку бодрящего лучше выпить через час после еды (не раньше!)".

"Ну и, конечно, без сахара, молока, сиропов и прочего. Вы же уже это знаете, правда?" – резюмировала Зухра Павлова.


Источник: zakon.kz
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