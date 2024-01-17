В каких странах Европы легче всего получить гражданство

Согласно данным исследования, в промежуток с 2009 по 2021 год Швеция признана самой благоприятной страной для предоставления гражданства, независимо от членства в ЕС. Примерно каждый десятый заявитель получает одобрение со стороны Швеции.

В исследовании указаны и те страны, где приезжим из стран третьего мира сложнее всего получить гражданство. Оказалось, что Эстония выдает статус только 0,5 процента заявителей. Более того, мужчинам чаще отказывают в получении паспорта, чем женщинам. А также непросто стать гражданином Латвии, Чехии и Литвы.

Канадское иммиграционное агентство CanadaCIS опубликовало список стран в Европе, в которых проще всего получить гражданство. Подробнее рассказывает Tengritravel.kz со ссылкой на SchengenVisaInfo.Также в список вошли такие страны, как Нидерланды, Исландия и Португалия. Причем в Португалии гражданство получают 6,6 процента жителей стран третьего мира. То есть каждый третий из пятидесяти заявителей становится обладателем португальского паспорта.