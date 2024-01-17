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Мощный взрыв прогремел на заводе в России

Просмотров:331 Опубликовано: Сегодня, 16:07
Мощный взрыв прогремел на заводе в России
Фото: пресс-служба МЧС РФ
Не менее девяти человек пострадали в результате пожара и взрыва на заводе в российском городе Шахты, сообщает Zakon.kz.

Как сообщают "Известия", 17 января на заводе в городе Шахты Ростовской области РФ загорелся цех по производству наполнителей для матрасов и подушек. Огонь охватил площадь в 200 м², впоследствии пламя локализовали на площади в 360 м².


Судя по видеозаписи, которую публикует издание, в результате пожара произошел взрыв, который снес часть здания.

Возгорание тушили 58 пожарных и 17 единиц техники. В результате происшествия пострадали девять человек. По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, одному пострадавшему оказали медпомощь на месте, еще трое получили ожоги, пятеро госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Погибших, по предварительным данным, нет.


В Шахты выехали представители Минздрава Ростовской области. Пожар уже ликвидировали.



Источник: zakon.kz
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