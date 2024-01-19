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Пакистан нанес авиаудары по объектам в Иране

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:23
Пакистан нанес авиаудары по объектам в Иране
Фото pixabay
Пакистан нанес авиаудары по объектам в Иране. Государственные СМИ Ирана сообщили, что в результате взрывов погибли по меньшей мере девять человек, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.

Пакистан заявил в четверг, что нанес ночные удары по повстанческим группировкам в Иране.

Это произошло через два дня после того, как Тегеран атаковал "террористические объекты" на территории Пакистана, в результате которых, по словам Исламабада, погибли двое детей.

"Сегодня утром Пакистан предпринял серию тщательно скоординированных и целенаправленных высокоточных военных ударов по укрытиям террористов в иранской провинции Сиестан-о-Белуджистан", - говорится в заявлении Министерства иностранных дел, в котором добавляется, что "несколько террористов были убиты".


В заявлении добавлено: "Пакистан полностью уважает суверенитет и территориальную целостность Исламской Республики Иран".

"Единственной целью сегодняшнего действия было обеспечение собственной безопасности и национальных интересов Пакистана, которые имеют первостепенное значение и не могут быть поставлены под угрозу", - говорится в заявлении.


Официальное иранское информационное агентство IRNA сообщило о взрывах в юго-восточном регионе страны.

"Несколько взрывов были слышны в нескольких районах вокруг города Сараван", - сообщило IRNA со ссылкой на представителя провинции Систан-Белуджистан, где расположен город.

Иранские СМИ сообщили, что погибли по меньшей мере девять человек. Ранее сообщалось, что в результате одного из взрывов погибли три женщины и четверо детей, причем все они были неиранцами.

Информационное агентство страны Mehr сообщило, что несколько человек получили ранения.

Тегеран запросил у Исламабада объяснений по поводу ударов, сообщило иранское информационное агентство "Тасним".


Источник: tengrinews.kz
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