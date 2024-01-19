В Хорватии предлагают дома за 60 тенге

Власти небольшого города Леград в Хорватии, который насчитывает менее 2000 жителей, придумали необычную идею для привлечения новых жителей, передает Tengritravel.kz со ссылкой на TheMayor.EU.



Местный муниципалитет предлагает практически бесплатные дома, чтобы привлечь молодые семьи и решить проблемы демографии в городке, расположенном на извилистой реке Драва. Интересно, что цена за дом составляет символические 13 евроцентов (примерно 60 тенге). Интересно, что Леград уже использовал подобный метод привлечения внимания и новых жителей в 2018 году.



Пять готовых к заселению домов уже нашли своих владельцев, и три семьи уже успешно освоились в своих новых жилищах. Ответ на вопрос, почему именно 13 центов за дом, кроется в истории смены валюты. В прошлом году Хорватия перешла на евро, отказавшись от куны. Местная программа "Дома за куну" была трансформирована в "Дома за 13 евроцентов". Это число определено обменным курсом: 1 куна стоила 0,13 евро.



Однако для того чтобы воспользоваться этим привлекательным предложением, кандидаты также должны соответствовать определенным требованиям. Им необходимо быть младше 45 лет, находиться в браке или внебрачном партнерстве, не иметь судимостей и не владеть другой недвижимостью.