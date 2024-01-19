Оказывается, полный отказ от сахара бесполезен

Ученые Гарвардского университета пришли к выводу, что полный отказ от сахара бесполезен. Эксперты отмечают, что разные виды сахара по-разному влияют на организм.



Профессор Фрэнк Ху отмечает, что следует подходить к употреблению сахара с осторожностью, но не полностью отказываться от него.



— Не все сахара одинаковы. Для более здорового питания важно свести к минимуму потребление добавленного сахара, который обычно содержится в обработанных пищевых продуктах, — цитирует профессора портал Very Well Health.



Ученый отметил, что натуральные сахара, такие как мед, нектар агавы или кленовый сироп, содержат антиоксиданты и полезные вещества, но при большом потреблении они вызывают такие же последствия, как и обычный сахар. Наиболее здоровым видом сладостей исследователь называет фрукты, которые не провоцируют скачок глюкозы в крови.



Врач-диетолог Сандра Дж. Аревало отметила, что без углеводов жизнь человека сложно сделать здоровой, а чтобы полностью исключить сахар, пришлось бы отказаться от углеводов, которые расщепляются до сахаров.



— Не надо считать сахар вредным. Проблема не в сахаре, а в количестве его потребления, — заключила Аревало.