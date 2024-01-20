Застывающий бинт для фиксации переломов создали в России

В основе гипсового бинта лежит армирующий материал из стекловолокна и полиэстера. Особый метод вязания нитей не позволяет ткани рваться и повышает растяжимость.

Перед применением материал следует намочить. Полиуретановая смола, которой он пропитан, затвердевает при контакте с водой.

Фиксирующий материал быстро застывает. Он обладает антибактериальной и антисептической подкладкой, не допускающей инфицирование открытых ран. Также важно, что он в два-три раза дешевле аналогов.

Российские ученые представили медицинский материал, способный заменить гипс. Его предполагается накладывать на сломанную конечность как обычный бинт, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на ТАСС.Проект представлен в рамках акселератора Сеченовского университета, организованного для реализации проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства».Простой способ использования позволяет применять гипсовый бинт не только в обычной врачебной практике. Его могут использовать для первой помощи в экстремальных видах спорта, например, альпинизме.