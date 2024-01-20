Лукашенко рубил дрова и получил травму

"Рубил дрова. Упала колодка, килограмм 80, на ступню. Ходил-ходил – вроде ничего, а потом…", – сказал глава Беларуси во время состоявшегося накануне посещения автомобильного завода.

Президент Беларуси рассказал, что недавно получил травму из-за упавшей ему на ноги колодки. Произошло это, с его слов, во время рубки дров, передает NUR.KZ.Видео с соответствующим рассказом Лукашенко опубликовали в Telegram-канале "Пул Первого", близком к пресс-службе президента.Из-за полученной травмы, как пишут авторы канала, Лукашенко пропустил субботний хоккейный матч своей команды против соперников из Могилевской области.К слову, в последней игре победу одержала команда президента. Лучшим игроком матча признан номер 31 – Николай Лукашенко, сын главы государства.