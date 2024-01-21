Ученые выяснили, что означает, когда безымянный палец длиннее указательного

"Чем больше у взрослого участника было признаков психопатологии, тем больше казалось, что этот человек подвергался воздействию более высоких концентраций тестостерона и более низких концентраций эстрогена в пренатальный период жизни", - заявил ведущий автор исследования Серж Бранд.

Проще говоря, мужчины, как правило, имеют и так более длинные безымянные пальцы из-за повышенного уровня тестостерона во время развития. Результаты также показали, что мужчины, как правило, имеют более низкое соотношение 2D:4D, чем женщины, вне зависимости от каких-либо психопатических тенденций.

Ученые из Исследовательского центра Шарля-Ле Мойна в Квебеке выяснили, что люди, у которых безымянный палец длиннее указательного, с большей вероятностью имеют психопатические наклонности. Результаты исследования опубликованы в Journal of Psychiatric Research, передает Tengri Life со ссылкой на Daily Mail.Исследователи изучили руки 80 респондентов, у 44 из которых до этого диагностировали расстройство, связанное с употреблением амфетамина, антисоциальное расстройство личности или то и другое, а 36 здоровых участников вошли в контрольную группу.Ученые тщательно изучили правые руки участников и провели несколько психологических тестов, в том числе тест на определение типов личности. Результаты выявили четкую связь между более низким соотношением 2D:4D (безымянный палец длиннее, чем указательный) и антисоциальными чертами, а также более высокими баллами по личностным тестам.Предыдущие исследования показали, что на длину пальцев влияет количество тестостерона и эстрогена, воздействию которых подвергается плод в утробе матери. Более высокий уровень тестостерона приводит к более низкому соотношению 2D:4D, тогда как более низкий уровень тестостерона приводит к более высокому соотношению 2D:4D.Бранд также подчеркивает, что низкое соотношение 2D:4D не является верным индикатором психопатии. "Важно понимать, что соотношение длин пальцев как показатель конкретного воздействия пренатальных половых стероидов не следует воспринимать как необратимую судьбу человека", - сказал он.Из-за связи с уровнем тестостерона ученые считают, что длинный безымянный палец, который превосходит указательный, также может указывать на потенциальные успехи в спорте как у мужчин, так и у женщин.Так, исследование 104 спортсменок-олимпийцев показало, что у них соотношение 2D:4D значительно ниже, чем обычно.