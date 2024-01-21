Глава европейской дипломатии обвинил Израиль в "создании ХАМАС"

"Мы считаем, что урегулирование на основе сосуществования двух государств должно быть привнесено извне, чтобы обеспечить мир", - сказал он.

"Чтобы его предотвратить, они сами создали ХАМАС. Израильское правительство финансировало ХАМАС, чтобы ослабить палестинскую администрацию ФАТХ. Если мы энергично не вмешаемся, то спираль ненависти и насилия будет продолжаться от поколения к поколению и от похорон к похоронам", - подчеркнул глава европейской дипломатии.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель обвинил Израиль в "порождении" и "финансировании" группировки ХАМАС, а также призвал навязать извне урегулирование конфликта на Ближнем Востоке на основе принципа сосуществования израильского и палестинского государств, передает Tengrinews.kz со ссылкой на DW.По словам Борреля, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сам "бойкотирует" такое урегулирование на протяжении 30 лет.Движение ХАМАС создано на базе палестинского отделения движения "Братья-мусульмане". В конце 1970-х годов пришедшая к власти в Израиле партия "Ликуд" поддерживала палестинских "Братьев-мусульман", которые позиционировали себя как конкурента ФАТХ и до определенного момента не прибегали к насильственным методам борьбы за независимость. Лидер ФАТХ Махмуд Аббас в настоящее время возглавляет Государство Палестина, глава "Ликуд" - премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.