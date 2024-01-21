Глава европейской дипломатии обвинил Израиль в "создании ХАМАС"

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель обвинил Израиль в "порождении" и "финансировании" группировки ХАМАС, а также призвал навязать извне урегулирование конфликта на Ближнем Востоке на основе принципа сосуществования израильского и палестинского государств, передает Tengrinews.kz со ссылкой на DW.
"Мы считаем, что урегулирование на основе сосуществования двух государств должно быть привнесено извне, чтобы обеспечить мир", - сказал он.
По словам Борреля, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сам "бойкотирует" такое урегулирование на протяжении 30 лет.
"Чтобы его предотвратить, они сами создали ХАМАС. Израильское правительство финансировало ХАМАС, чтобы ослабить палестинскую администрацию ФАТХ. Если мы энергично не вмешаемся, то спираль ненависти и насилия будет продолжаться от поколения к поколению и от похорон к похоронам", - подчеркнул глава европейской дипломатии.
Движение ХАМАС создано на базе палестинского отделения движения "Братья-мусульмане". В конце 1970-х годов пришедшая к власти в Израиле партия "Ликуд" поддерживала палестинских "Братьев-мусульман", которые позиционировали себя как конкурента ФАТХ и до определенного момента не прибегали к насильственным методам борьбы за независимость. Лидер ФАТХ Махмуд Аббас в настоящее время возглавляет Государство Палестина, глава "Ликуд" - премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.
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