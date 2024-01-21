Самолет, направлявшийся из Индии в Россию, потерпел крушение в Афганистане

Индийский пассажирский самолет разбился в воскресенье в районе Зибак провинции Бадахшан в Афганистане, сообщает Zakon.kz.
В командовании полиции Бадахшана сообщили, что пассажирский самолет вчера вечером пропал с радаров и разбился в высоких горах "Артиллерийского" района Зибакского района указанной провинции, пишет Samaa.
В этот район направлена группа для расследования инцидента.
По словам местных жителей, самолет разбился утром в воскресенье.
По информации ТАСС, самолет направлялся в Москву.
Пропавший в Афганистане самолете Falcon зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов РФ, сообщили в Росавиации.
Предварительно, на борту было 6 человек: 4 члена экипажа и 2 пассажира, пишет Коммерсантъ.
Подробности уточняются.
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