Самолет, направлявшийся из Индии в Россию, потерпел крушение в Афганистане

В командовании полиции Бадахшана сообщили, что пассажирский самолет вчера вечером пропал с радаров и разбился в высоких горах "Артиллерийского" района Зибакского района указанной провинции, пишет Samaa.

Пропавший в Афганистане самолете Falcon зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов РФ, сообщили в Росавиации.

Предварительно, на борту было 6 человек: 4 члена экипажа и 2 пассажира, пишет Коммерсантъ.

Индийский пассажирский самолет разбился в воскресенье в районе Зибак провинции Бадахшан в Афганистане, сообщает Zakon.kz.В этот район направлена ​​группа для расследования инцидента.По словам местных жителей, самолет разбился утром в воскресенье.По информации ТАСС, самолет направлялся в Москву.Подробности уточняются.