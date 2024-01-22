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Почему не стоит отказываться от хлеба

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:21
Почему не стоит отказываться от хлеба
Фото: pxhere
Нутрициолог Екатерина Кузина уверяет, что совсем отказываться от мучного все-таки не стоит. Она с сожалением отмечает, что пословицу "Хлеб – всему голова" сегодня подзабыли, как и о самом хлебе в рационе, сообщает Zakon.kz.

В публикации АиФ сказано, что многих пугает содержание в мучном простых углеводов, которые моментально усваиваются и у которых высокий гликемический индекс. Плюс к этому хлеб очень калориен.

И все-таки он нужен
Кузина подчеркивает, в муке есть множество полезных ингредиентов, которых нельзя найти в других продуктах.

"Вместе с хлебом мы получаем витамины группы В (они способствуют нормализации нервной и сердечно-сосудистой систем, а также улучшают работу кишечника), витамин Е (известный антиоксидант, он участвует в синтезе ДНК и стабилизации эритроцитов и мышечной ткани), а также калий, магний, кальций, фосфор, хлор, железо, ванадий, марганец, кобальт и пр", - говорит Екатерина Кузина.

Как выбрать
Полностью исключать хлеб из своего рациона не стоит.

Главное – не налегать на белые пышные булки или круассаны. Белый хлеб лучше есть в подсушенном виде, да и то в тех случаях, когда у вас нет воспаления ЖКТ.

"Отдавайте предпочтение мучным изделиям из, допустим, ржаной муки. Ведь в ней по сравнению с пшеничной содержание железа на 30% больше и на 50% – калия и магния. А гликемический индекс – 45, в то время как у пшеничной муки – от 70 до 85", - говорит Екатерина Кузина.


Также, заключила специалист, ищите хлебобулочные изделия из муки грубого помола.

"Но лучше всего – научиться печь хлеб самостоятельно. Потому что "правильный" хлеб из цельного зерна, без добавок, сахара и дрожжей – настоящая кладезь полезных элементов", - отмечает Екатерина Кузина.



Источник: Zakon.kz
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