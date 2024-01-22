Названы самые дешевые и дорогие города для путешествий в 2024 году

Команда Wethrift, которая помогает делать дешевые покупки онлайн, проанализировала стоимость путешествий в 2024-м. В итоге выдала пачку топов с самыми дешевыми и дорогими направлениями и развлечениями, передает Tengritravel.kz со ссылкой на 34Travel
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Специалисты смотрели на десяток важных критериев: количество и стоимость прямых перелетов из разных стран, доступность транспорта, цены на жилье, еду, достопримечательности и другое.Самыми дешевыми городами оказались:
Нью-Дели (Индия),
Ханой (Вьетнам),
Каир (Египет),
Стамбул (Турция),
Хургада (Египет).Самыми дорогими:
Флоренция (Италия),
Белфаст (Великобритания),
Сидней (Австралия),
Нью-Йорк (США),
Лондон (Великобритания).
За доступными развлечениями и достопримечательностями рекомендуют ехать в Каир, Хургаду и Ханой. Раскошелиться придется в Стамбуле, Рио-де-Жанейро и на Пхукете.
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