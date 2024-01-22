В Москве заочно арестовали популярного блогера Александра Шпака

"Судом в отношении Шпака избрана мера пресечения в виде содержания под стражей заочно", - сказала собеседница агентства ТАСС

Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера и культуриста Александра Шпака за распространения заведомо ложной информации о Вооруженных силах (ВС) РФ, сообщает Zakon.kz.Шпак, получивший известность из-за эпатажной внешности, арестован на два месяца, которые начнут исчисляться с момента его задержания.Стоит отметить, что в настоящее время блогер находится за границей.Шпака объявили в розыск еще 13 января 2024 года. Тогда предполагалось, что на него могло быть возбуждено уголовное дело по статье о дискредитации российской армии.В октябре 2023 года Тверской суд Москвы признал Шпака виновным в нескольких административных нарушениях по статье 20.3.3 КоАП ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ"). По каждому из нарушений он получил штраф.Несколько дней ранее сообщалось, что комик Александр Гудков вернулся в Россию. Гудков покинул страну еще в 2022 году. Тогда же в YouTube был опубликован видеоклип Александра "Я узкий", который является пародией на ролик певца Shaman "Я русский". Теперь эта композиция может обернуться для шоумена серьезными неприятностями.