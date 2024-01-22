Суд отправил Елену Блиновскую в СИЗО

"По ходатайству следствия в отношении Елены Блиновской избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 26 апреля 2024 года", – говорится в сообщении Следственного комитета в Telegram-канале.

Суд принял решение отправить популярную ведущую марафонов Елену Блиновскую в СИЗО за нарушения домашнего ареста, сообщает Zakon.kz.Ранее сообщалось, что Блиновская неоднократно нарушала домашний арест.Елену Блиновскую обвиняют в неуплате налогов. Сумма составляет 918 миллионов рублей (более пяти млрд тенге).27 апреля 2023 года ее задержали при попытке покинуть Россию. Она пыталась пересечь границу на ранее арендованном ею автомобиле, вместе с тем у нее "имелись авиабилеты для вылета в иное государство".16 декабря 2023 года стало известно, что 400 создателей марафонов Елены Блиновской остались без работы.