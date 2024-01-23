"Эпицентр землетрясения расположен в 277 километрах на юго-восток от Алматы на границе Кыргызстана и Китая. Энергетический класс землетрясения - 12.4. Магнитуда MPV - 5.5", - говорится в сообщении.

Еще одно землетрясение произошло на границе Кыргызстана и Китая, передает корреспондент Tengrinews.kz.Подземные толчки были зарегистрированы сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС 23 января в 07:18 по времени Астаны.Сведений об ощутимости на территории Казахстана нет.Напомним, в ночь на 23 января жители Алматы ощутили сильное землетрясение. Примерно через 49 минут алматинцы ощутили новый подземный толчок. Но он был слабее.