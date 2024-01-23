"Во-первых, постепенное изменение графика сна: нужно стараться поэтапно сдвигать время сна в сторону нового. Это поможет организму адаптироваться. И в первые дни необходимо максимально выходить на свет, особенно по утрам. Это поможет сбалансировать циркадный ритм", - поделилась сотрудница института.



"Не ешьте тяжелую пищу перед сном. Легкий ужин поможет избежать проблем с пищеварением, которые могут помешать нормальному сну. Старайтесь придерживаться одного и того же графика дня, даже в выходные. Это поможет укрепить циркадный ритм", - добавила Нурберген.

Как снизить стресс от перевода времени и быстро адаптироваться? Об этом рассказала ведущий научный сотрудник научно-исследовательского института профмедицины имени академика Е.Д. Даленова при медицинском университете Астана Жанна Нурберген, передает корреспондент Tengrinews.kz.С 1 марта на всей территории Казахстана будет действовать единый часовой пояс. По словам Жанны Нурберген, перевод стрелок на 1 час может повлиять на биоритмы. В этой связи она дала несколько простых советов.Жанна Нурберген советует вспомнить про физические упражнения. Их выполнение в течение дня поможет разогнать сонливость. Также стоит позаботиться о питании.