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Из-за неправильного режима сна мы болеем чаще - сомнолог

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:32
Из-за неправильного режима сна мы болеем чаще - сомнолог
Фото - Time4sleep
Нередко люди несерьезно относятся к соблюдению режима сна, однако это может повредить здоровью – рассказал специалист-сомнолог.

О том, как сон влияет на наше здоровье и психическое состояние, корреспонденту Caravan.kz рассказала эксперт-сомнолог Камилла Р.

- Правда ли, что сон влияет на наше здоровье?

- Влияет, и еще как. Сон - это важная составляющая нашей жизни. Если режим сна нарушен, это может серьезно пошатнуть состояние здоровья всего организма. Увы, немало людей в последнее время стараются мало уделять внимания сну, считая его потерей времени, однако это в корне неверное видение. Чем дольше вы игнорируете необходимость регулирования режима сна, тем хуже будут последствия для здоровья.


- Чем именно вреден недосып?

- Те, кто сознательно ограничивает время своего сна, часто думают, что это идет им на пользу. Также люди, стремящиеся к развитию своей карьеры, повышению дохода и т.д., часто приносят свой сон в жертву. Это в конце концов может превратить цветущего и активного человека буквально в развалину. Ведь у человека, не высыпающегося должным образом, постепенно снижается работоспособность, ухудшается память, внимание, способность концентрироваться на чем-то одном и умение воспринимать новое. Невыспавшийся гражданин в течение дня чувствует себя разбитым, уставшим, раздражительным и злым. О какой работе может идти речь?

Причем нужно учесть, что даже часовой сон после обеда не заменит полноценный ночной сон. Дело в том, что наши биологические часы устроены так, что нам хочется спать именно после захода солнца.

Люди, конечно, продлили искусственно себе световой день за счет электрического освещения, но ведь и поспать утром чуть дольше, чем восходит солнце, мы теперь тоже имеем возможность. То есть мы сдвинули свой природный сон на попозже, но наверстываем его по утрам, если, конечно, не встаем ни свет ни заря. А если мы пытаемся и этот, скоординированный, сон сократить, то нужно понимать, что это серьезно вредит нашему организму.

Причем вред недосыпа отмечали еще древние греки и более поздние наблюдатели. О пользе же сна также высказывались во все времена, даже тогда, когда еще не было такого бешеного ритма жизни и перегруза информации, как сейчас.

Испанский классик М. де Сервантес (1547—1616), из-под пера которого вышел роман "Хитроу́мный ида́льго Дон Кихо́т Лама́нчский", говорил: "Сон - это лучшее лекарство от бодрствующих бед".

Но самое страшное в недосыпе – это то, что он может привести к увеличению шанса возникновения злокачественных образований! Да, да, и это уже давно не новость. Ученые уже давно причисляют недосып к состоянию стресса. А то, что большая часть многих заболеваний возникает из-за стрессов, знают сейчас даже дети. Так вот наш организм реагирует на недосып именно как на стресс. А, если этот стресс хронический, то и серьезные заболевания не заставят себя долго ждать.


- Может ли быть опасен долгий сон?

- Долгий сон также не несет никакой пользы. Опять же стоит понимать, что определение "долгий сон" - это сон, длящийся отрезок времени, который превышает 7, максимум 9 часов. Согласно последним исследованиям оптимальное значение для продолжительности сна - не больше 9 часов и 7 часов минимум.

Согласно исследованиям британских ученых было выяснено, что у людей, которые спят более 9 часов, в полтора раза выше риск развития сахарного диабета. Слишком длительный сон пагубно влияет на сердечно-сосудистую систему – повышается риск инфаркта, ишемии. Также из-за сниженной физической активности у любителей поспать подольше растет избыточный вес. Кроме того, организм стареет быстрее, и развитие, к примеру, болезни Альцгеймера, деменция, ухудшение памяти, спутанность мышления приходит стремительнее и раньше, чем обычно.

Помимо всех вышеперечисленных рисков человек, уделяющий сну больше времени, чем следует, элементарно успевает сделать меньше, из-за чего у таких людей возникают проблемы на работе, отчего развивается нервозность и депрессия. Все это вкупе в итоге нередко приводит к преждевременной смерти от инсультов и болезней сердца.

Исходя из вышесказанного могу посоветовать спать не более 9 и не менее семи часов в сутки, разумеется, ночью. Ведь дневной и ночной сон отнюдь не равнозначны. Ночью благодаря сну организм человека восстанавливается, для чего вырабатываются необходимый гормон мелатонин; днем, сколько бы вы ни спали, этот гормон в необходимом количестве вырабатываться не будет.


Источник: Караван
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