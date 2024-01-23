Роботы вмешались в предвыборную кампанию в США

В предвыборной кампании в США произошел неожиданный поворот: избирателям начали поступать телефонные звонки от робота, который имитирует голос Джо Байдена. Демократическая партия США потребовала найти и наказать авторов фейка, сообщает Zakon.kz.



Как пишет The Guardian, в американском штате Нью-Гемпшир членам Демократической партии, к которой принадлежит Джо Байден, начали поступать звонки от имени президента. "Роботизированный" голос Байдена советует избирателям не принимать участия в предварительном голосовании на территории штата.



Создатели фейка неплохо подготовились: они не только подделали голос Байдена, но и использовали в его "обращении" характерные выражения, которые часто использует 81-летний американский президент (например, довольно редкое в современной речи слово malarkey – "выдумка"). Робот от имени Байдена призывает членов Демократической партии "приберечь голоса для выборов в ноябре" и утверждает, что участие в предварительном голосовании "лишь поможет республиканцам в их намерении снова выбрать Дональда Трампа".



Представители Демократической партии в Нью-Гемпшире потребовали найти и наказать авторов фейка. По их словам, злоумышленники должны понести ответственность за "атаку на демократию". По факту массовых телефонных звонков от имени Байдена начали расследование. Избирателям, получившим фейковые сообщения от "Байденбота", рекомендовали полностью их игнорировать.



Представители предвыборного штаба Дональда Трампа, главного политического конкурента Байдена, уже выступили с заявлением, в котором полностью отрицают какую-либо связь с распространением фейка.



