Волк насмерть загрыз женщину на российском курорте

"К сожалению, одну из пострадавших спасти не удалось. Она была доставлена в больницу в тяжелом состоянии, врачи сделали все, что могли", – сообщил глава Петуховского муниципального округа Антон Волков.

В Курганской области РФ волк напал на людей и насмерть загрыз женщину. Агрессивное животное застрелили, сообщает Zakon.kz.Как сообщает "Российская газета" 23 января, происшествие случилось ночью в поселке Курорт Озеро Медвежье. Волк напал на четырех человек. Одна женщина впоследствии скончалась в больнице, трое остальных пострадавших госпитализированы.По информации Волкова, агрессивного зверя оперативно ликвидировали. Раньше в поселке таких случаев не было. Сейчас профильные ведомства вместе с охотниками ведут профилактические мероприятия, чтобы убедиться в отсутствии других хищников поблизости. Улицы также патрулирует полиция."Озеро Медвежье", согласно официальному сайту, – грязевой курорт регионального значения, основанный в 1924 году. Санаторий расположен в 200 километрах от города Курган.В декабре 2023 года бешеный волк напал на людей, в том числе на беременную женщину, в Каркаралинске Карагандинской области, но обошлось без жертв.