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Восемь погибших людей нашли за неделю на пляже в курортном городе Турции

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:00
Восемь погибших людей нашли за неделю на пляже в курортном городе Турции
Фото: pixabay
В Анталье полицейские за последнюю неделю обнаружили на пляже восемь тел людей, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации издания Aydinlik, первое тело было обнаружено 17 января, после чего практические каждый день полицейские на разных участках пляжа находили останки других людей.

Как уточняется, одним из погибших оказался 18-летний парень из Сирии Мерве Шаввал Эльмасу, пропавший без вести 4 января.

В декабре 2023 года посольство Ливана в Анкаре заявило, что лодка с примерно 90 людьми из прибрежной зоны между Ливаном и Сирией направлялась на Кипр, однако через несколько часов связь с ней была прервана.

"Изучив метеорологические данные за последнюю неделю, было установлено, что преобладающий ветер дует с юга, а волна – с юго-востока оценивается вероятность того, что в результате возможного затопления лодки безжизненные тела могли быть перенесены на береговую линию нашего города из-за течения, ветра и волн", – заявила префектура Антальи.


Источник: Zakon.kz
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