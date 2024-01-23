Восемь погибших людей нашли за неделю на пляже в курортном городе Турции

"Изучив метеорологические данные за последнюю неделю, было установлено, что преобладающий ветер дует с юга, а волна – с юго-востока оценивается вероятность того, что в результате возможного затопления лодки безжизненные тела могли быть перенесены на береговую линию нашего города из-за течения, ветра и волн", – заявила префектура Антальи.



В Анталье полицейские за последнюю неделю обнаружили на пляже восемь тел людей, сообщает Zakon.kz.Согласно информации издания Aydinlik , первое тело было обнаружено 17 января, после чего практические каждый день полицейские на разных участках пляжа находили останки других людей.Как уточняется, одним из погибших оказался 18-летний парень из Сирии Мерве Шаввал Эльмасу, пропавший без вести 4 января.В декабре 2023 года посольство Ливана в Анкаре заявило, что лодка с примерно 90 людьми из прибрежной зоны между Ливаном и Сирией направлялась на Кипр, однако через несколько часов связь с ней была прервана.