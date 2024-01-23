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Стали известны номинанты на премию "Оскар"

Просмотров:123 Опубликовано: Сегодня, 19:43
Стали известны номинанты на премию "Оскар"
Фото:depositphotos.com
Стали известны номинанты 96-й церемонии вручения премии "Оскар", которая состоится 10 марта, передает Tengrinews.kz.

В номинацию "Лучший фильм" вошли: "Убийцы цветочной луны" Мартина Скорсезе, "Оппенгеймер" Кристофера Нолана, "Американское чтиво" Корда Джефферсона, "Анатомия падения" Жюстин Трие, "Барби" Греты Гервиг, "Оставленные" Александра Пэйна, "Маэстро" Брэдли Купера, "Прошлые жизни" Селин Сон, "Бедные-несчастные" Йоргоса Лантимоса, "Зона интересов" Джонатана Глейзера.

В список претендентов на награду в номинации "Лучший актер" попали: Брэдли Купер ("Маэстро"), Колман Доминго ("Растин"), Пол Джаматти ("Оставленные"), Киллиан Мерфи ("Оппенгеймер"), Джеффри Райт ("Американское чтиво").

В номинации "Лучшая актриса" представлены: Аннетт Бенинг ("Дайана Найэд"), Лили Гладстоун ("Убийцы цветочной луны"), Сандра Хюллер ("Анатомия падения"), Кэри Маллиган ("Маэстро"), Эмма Стоун ("Бедные-несчастные").

На "Лучшего режиссера" номинированы: Жастин Трие ("Анатомия падения"), Мартин Скорсезе ("Убийцы цветочной луны"), Кристофер Нолан ("Оппенгеймер"), Йоргос Лантимос ("Бедные-несчастные"), Джонатан Глейзер ("Зона интересов").

На "Лучшего актера второго плана" номинированы: Стерлинг К. Браун ("Американское чтиво"), Роберт Де Ниро ("Убийцы цветочной луны"), Роберт Дауни-младший ("Оппенгеймер"), Райан Гослинг ("Барби"), Марк Руффало ("Бедные-несчастные").

Среди номинантов на "Лучшую актрису второго плана": Эмили Блант ("Оппенгеймер"), Дэниэль Брукс ("Цвет пурпурный"), Америка Феррера ("Барби"), Джоди Фостер ("Дайана Найэд"), Давайн Джой Рэндольф ("Оставленные").

Номинанты на "Лучший оригинальный сценарий": "Анатомия падения", "Оставленные", "Маэстро", "Май, декабрь", "Прошлые жизни".

"Лучшим документальным фильмом" могут стать: "Боби Уайн: Президент народа", "Вечная память", "Четыре дочери", "Убить тигра", "20 дней в Мариуполе".

Комик Джимми Киммел вновь возьмет на себя роль ведущего шоу. Он уже был ведущим церемонии в 2017, 2018 и 2023 годах.


Источник: Тengrinews.kz
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