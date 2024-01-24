Массовые обыски и задержания оппозиционеров идут в Беларуси

«Как минимум 60 человек попали под преследование. Часть из них задержали, а у некоторых просто провели обыск и отпустили. Правозащитникам известно, что такие визиты происходят по сей день», — отмечает «Вясна».

По словам правозащитников, обыски и задержания проходят по всей стране, передаёт Orda.kz.Как сообщает правозащитный центр «Вясна», сотрудники КГБ приходят к бывшим политзаключённым и их родственникам. В постановлениях силовиков фигурировали статьи «финансирование экстремистской деятельности» и «участие в экстремистских формированиях».Некоторым людям в КГБ говорили, что задержания связаны с проектом INeedHelpBY, который был признан «экстремистским формированием». Он помогает тем, кто пострадал от политических репрессий и находится в тяжелой финансовой ситуации.В числе задержанных оказались 76-летний активист демократического движения из Витебска Борис Хамайда и жена политика Николая Статкевича Марина Адамович.