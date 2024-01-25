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Регулятор запретил Boeing расширять выпуск 737 Max, но разрешил им летать

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:14
Регулятор запретил Boeing расширять выпуск 737 Max, но разрешил им летать
Фото: reuters
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сегодня усилило давление Boeing. FAA запретило автопроизводителю увеличивать выпуск его самых продаваемых узкофюзеляжных самолетов 737 Max из-за «неприемлемых» проблем с качеством. Беспрецедентное решение, пишет Reuters, усилило неопределенность в Boeing даже несмотря на то, что регулятор снова дал зеленый свет полетам 737 Max 9.

«Мы не согласимся ни на один запрос Boeing о расширении производства или вводе дополнительных производственных линий для 737 Max, пока не будем уверены в том, что проблемы контроля качества решены», — пообещал администратор FAA Майк Уитакер. «Проблемы с обеспечением качества, с которыми мы столкнулись (в ходе проверок после инцидента с лайнером Boeing 737 Max 9 авиакомпании Alaska Airlines. — «Курсив»), неприемлемы», — заявил глава ведомства.


Отныне и до особого распоряжения Boeing может продолжать производство с текущей производственную нормой, но увеличить эту норму не может, пояснил Reuters представитель FAA. Он не смог уточнить, когда ведомство снимет запрет на расширение производства Boeing и сколько самолетов компания может выпускать сейчас.

Последний график производства Boeing 737 предусматривал увеличение производства до 42 самолетов в месяц в феврале, 47,2 в августе, 52,5 к февралю 2025 года и 57,7 в октябре 2025 года, писал Reuters в декабре. Темпы производства Boeing могут отставать от этого графика.

При этом, FAA сняло частичный запрет на полеты в США лайнеров Boeing 737 Max 9. Он был введен после того, как в начале января у лайнера этой модели в полете отвалилась панель фюзеляжа. Крупнейшие американские операторы 737 Max 9 — Alaska Airlines и United Airlines — были вынуждены отменить тысячи рейсов и планируют вернуть самолеты в эксплуатацию в пятницу и воскресенье соответственно, передает CNBC.

На основной торговой сессии Нью-Йоркской фондовой биржи в среду акции Boeing восстановились на 1,2%, но после заявления FAA упали на 2% на постмаркете.

Запрет FAA может повлиять на планы Boeing запустить к середине 2024 года производство 737 Max в городе Эверетте после того, как огромный завод завершит выпуск культовых лайнеров 747. Сейчас Boeing выпускает 737 Max на трех линиях в пригороде Сиэтла Рентоне.

Раньше FAA обвиняли в слишком мягком отношении к Boeing. Теперь ситуация изменилась, говорят опрошенные Reuters эксперты. Команда аналитиков Jefferies заявила, что запрет регулятора расширять выпуск Boeing 737 Max «вероятно, окажет давление на любой краткосрочный рост производства, но (последствия. — «Курсив») в большей степени будут зависеть от сроков».


Boeing стремится увеличить выпуск узкофюзеляжных самолетов семейства 737 Max , чтобы удовлетворить спрос и сократить отставание от Airbus. Опрошенные Reuters аналитики, опасаются, что дополнительные проверки заводов Boeing замедлят рост производства лайнера 737 Max 8 — ключевого источника доходов авиакомпании и многих поставщиков.

По словам высокопоставленного отраслевого источника Reuters, на некоторые авиакомпании может «существенно» повлиять любое замораживание роста производства/ Впрочем, отметил он, многие из них уже учли в своих планах задержки, связанные с медленным восстановлением производителей коммерческих самолетов после пандемии.

За несколько часов до заявления FAA Boeing поставил первый за пять лет 737 Max в Китай. Китайский авиарынок является одним из наиболее быстрорастущих в мире. По прогнозам Boeing, на Китай будет приходиться 20% мирового спроса на самолеты к 2042 году. При этом, именно Китай первым запретил полеты самолетов Max после двух авиакатастроф в 2018 и 2019 годах, в результате которых погибло почти 350 человек.


Источник: kursiv.media
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