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Раскрыто еще одно полезное свойство чая

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:45
Раскрыто еще одно полезное свойство чая
Фото: Harry Cunningham / Unsplash
Группа китайских ученых выяснила, что чай помогает бороться со старением, а при регулярном употреблении снижает биологический возраст. Результаты исследования полезных свойств этого напитка опубликованы в журнале The Lancet Regional Health — Western Pacific.

На первом этапе специалисты провели опрос участников, чтобы выяснить, какой сорт чая они предпочитают и как часто его пьют. Далее в течение двух лет ученые вели наблюдения за участниками и собирали данные об их биологическом возрасте. Всего в исследовании приняли участие 5998 человек из Великобритании в возрасте от 37 до 73 лет и 7931 человек из Китая в возрасте от 30 до 79 лет.

«Мы обнаружили, что употребление примерно трех чашек чая в день или 6-7 граммов заварки может оказать омолаживающее действие», — раскрыла результаты работы одна из ведущих авторов исследования И Сян.


Она предположила, что снижение биологического возраста происходит благодаря веществам и активным соединениям, которые в большом количестве содержатся в чае. Она отметила, что наибольший эффект ощутили участники, которые пили напиток регулярно и в умеренном количестве. Еще одним положительным фактором она назвала отказ от спиртного.


Источник: lenta.ru
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