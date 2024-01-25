Студент обнаружил пулю в голове через четыре дня после выстрела

«Я услышал звук, похожий на взрыв, только внутри моей головы. Потом смотрю вперед, никто ничего не понимает, а я говорю "ай-ай-ай"» — вспоминает он.

«Это невероятно — прожить четыре дня с пулей в голове и ничего не почувствовать. Он заново родился. Можно дважды праздновать день рождения Матеуса», — говорят врачи.

Инцидент произошел 31 декабря, когда Матеус Фасио отмечал Новый год с друзьями на пляже в муниципалитете Кабу-Фриу, штат Рио-де-Жанейро.По словам студента, он не заметил выстрела и решил, что кто-то бросил в него камень, когда обнаружил, что из его головы идет кровь.Среди отдыхающих нашелся врач. Он помог Фасио остановить кровотечение, и тот продолжил веселиться.В течение следующих четырех дней студент не подозревал, что получил серьезную травму. Лишь четвертого января он заметил спазмы в мышцах правой руки и обратился в больницу. После обследования врачи выяснили, что в его голове находится пуля. Фасио провели операцию по извлечению инородного предмета, после чего он два дня находился в отделении интенсивной терапии и еще сутки под наблюдением врачей в больнице. Несмотря на опасения медиков, операция прошла успешно, и у пациента не возникло никаких осложнений, включая кровотечение и менингит.Как рассказал Фасио, незадолго до произошедшего он решил сменить род деятельности. Студент обучался администрированию, но бросил учебу и поступил на медицинский факультет. Фасио утверждает, что до последнего сомневался, правильный ли выбор он сделал. Однако за время, проведенное в больнице, он осознал, что действительно хочет стать хорошим врачом и спасать жизни людей.Пуля, извлеченная из головы пострадавшего, была передана в полицию. Правоохранители проведут расследование и выяснят, кто и из какого оружия совершил выстрел в канун Нового года. По данным властей, в тот день сообщений о стрельбе на пляже не поступало.Ранее сообщалось, что в США спасли мужчину, который попал в аварию, шесть дней провел в разбитом автомобиле и выжил. Пострадавший рассказал, что кричал, чтобы привлечь внимание возможных прохожих, но никто не откликался.