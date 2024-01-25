Под Оренбургом обрушилось здание, есть погибшие. Там произошел взрыв

По данным МЧС, еще двух человек, пострадавших при взрыве, спасти не удалось. Один из них, с 95 процентами ожогов тела, умер в больнице, а другого извлекли из-под завалов уже без признаков жизни.

В здании фекально-насосной станции в городе Новотроицке Оренбургской области в четверг, 25 января, произошел взрыв, в результате которого обрушились две стены и кровля строения. В подземном помещении оказались заблокированы шесть работников, их вызволили через технические колодцы спасатели.По данным пресс-службы правительства региона, в качестве предварительной причины обрушения на насосной станции рассматривается взрыв газового баллона подрядной организации, которая проводила на объекте ремонтные работы. Однако точную причину еще предстоит установить.Следственные органы Оренбургской области возбудили уголовное дело. Расследование происшествия на станции ведется по статье 216 («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ») УК РФ. Виновным грозит до пяти лет заключения. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливается количество пострадавших.После произошедшего на станции взрыва в Новотроицке ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.По данным газеты «Оренбуржье», всего в устранении ЧС задействованы 57 человек и 22 единицы техники. Все системы жилищно-коммунального хозяйства города продолжают работать в штатном режиме.В городе создан медицинский оперативный штаб, на месте работают четыре бригады скорой медицинской помощи. В режиме повышенной готовности находятся оренбургские и орские реаниматологи и хирурги-травматологи.