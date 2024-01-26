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Глобальное потепление угрожает запасам питьевой воды на Земле – исследование

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:17
Глобальное потепление угрожает запасам питьевой воды на Земле – исследование
Фото: pixabay
Международная группа ученых из Сербии, Испании, Португалии, Словении и других стран выяснила, что глобальное потепление угрожает крупнейшим на Земле запасам питьевой воды, которые находятся в пещерах по всему миру, сообщает Zakon.kz.

Как пишет научный журнал Scientific Reports, специалисты наблюдают за подземными экосистемами через пещеры. Они служат хранилищем для огромного количества чистой пресной воды и домом для организмов, гарантирующих качество этих стратегических резервов для будущего человечества за счет переработки органических и загрязняющих веществ.

Исследователи проанализировали более 105 тыс. изменений температуры в пещерах в разных климатических зонах, а затем сравнили показатели с температурой на поверхности.

"Изменения температуры выявили три различных модели термической реакции подземной среды по сравнению с поверхностью, чего не наблюдалось раньше. Результаты показывают, что средняя температура в пещерах отражает среднюю температуру снаружи. В результате повышение температуры, прогнозируемое в контексте изменения климата на поверхности, отразится и на подземельях", – отметила координатор исследования Ана София Реболейра из Лиссабонского университета в Португалии.


Отмечается, что зарегистрированные в пещерах годовые колебания температур варьировались в пределах от 0,1 °С до 8,8 °С. Поскольку подземные пространства населены сообществами редких и незащищенных видов, температурные перепады могут разрушить созданные ими экосистемы. Это неминуемо скажется на качестве водных запасов, подчеркнули биологи.

Ранее депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек заявил, что пора бить тревогу в вопросе воды в Казахстане. По его словам, в стране изношено более половины магистральных каналов, а, значит, "мы тратим воду впустую".


Источник: Zakon.kz
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