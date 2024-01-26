Смерть за 22 минуты: в США впервые казнили человека с помощью азота

В американском штате Алабама казнили осужденного убийцу при помощи удушения чистым азотом, впервые применив новый метод, передает Tengrinews.kz со ссылкой на NBC 5 Dallas-Fort Worth.
По словам официальных лиц, 58-летний Кеннет Юджин Смит был объявлен мертвым в 8:25 вечера по местному времени в тюрьме штата Алабама, после того как он вдохнул чистый азотный газ через лицевую маску, чтобы вызвать кислородное голодание. Это первый случай применения нового метода казни в США, с тех пор как в 1982 году была введена смертельная инъекция, которая сейчас является наиболее распространенным методом.
Суть метода азотной гипоксии заключается в том, чтобы заставить заключенного дышать чистым азотом, лишая его кислорода. Казнь заняла около 22 минут, и несколько минут Смит находился в сознании. В своем последнем слове Смит сказал, что "сегодня вечером Алабама заставляет человечество сделать шаг назад".
Как заявила губернатор Алабамы Кэй Иви, эта казнь - правосудие за убийство 45-летней Элизабет Сеннетт в 1988 году. Штат уже пытался казнить Смита в 2022 году, но смертельная инъекция была отменена в последнюю минуту из-за того, что власти не смогли подключить капельницу.
Казнь состоялась после судебного разбирательства, в ходе которого его адвокаты утверждали, что штат делает из него подопытного для экспериментального метода казни, который может нарушить конституционный запрет на жестокие наказания. Федеральные суды отклонили попытки Смита отменить смертную казнь, и последнее решение было вынесено 25 января Верховным судом США.
Смертельные инъекции были введены в США в 1982 году, где они являются наиболее распространенным методом казни. Смертельные инъекции содержат один или несколько препаратов, включая анестетики, барбитураты и паралитические средства. В некоторых штатах используется фентанил - обезболивающее, которое примерно в 50 раз сильнее героина и все чаще считается виновником многих случайных передозировок наркотиками.
В 2020 году Американская ассоциация ветеринарной медицины сообщила об использовании азота, а также других газов при эвтаназии сельскохозяйственных животных. В докладе говорится, что азотная гипоксия может быть мучительной для животных, но предлагается использовать ее "после того, как животные потеряют сознание".
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