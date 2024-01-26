Выживший пилот рассказал подробности крушения российского самолета в Афганистане

"В результате наших грамотных действий мы посадили самолет. Мы сели на пике горы. Были технические проблемы. Мы провели полтора суток на морозе, потом нас медики стали вытаскивать. Нас выводили с высоты в четыре тысячи метров, по глубокому снегу, порядка пяти часов шли к деревне", - рассказал Аркадий Грачев.

Чудом уцелевшие при крушении российского самолета Falcon 10 в Афганистане члены экипажа вернулись в Москву и впервые рассказали журналистам подробности авиакатастрофы, сообщает Zakon.kz.Как сообщают "Известия" 26 января, вернувшийся в Москву пилот разбившегося в Афганистане самолета Falcon 10 Аркадий Грачев поделился подробностями трагического происшествия. Он рассказал, что экипаж с трудом сумел посадить воздушное судно на вершине горы.Пилот рассказал, что члены экипажа видели деревню с высоты и решили пойти туда за помощью. Самолет долго не искали, поскольку его засекли в другом месте. Аварийный маячок сработал, но его по какой-то причине не запеленговали.По словам летчика, жители Афганистана тепло отнеслись к пострадавшим российским пилотам и приносили им в больницу домашнюю еду.Российский самолет Falcon 10 перестал выходить на связь 20 января, на следующий день стало известно о его крушении на территории Афганистана. На борту находились четыре члена экипажа, которые выжили, и супружеская пара россиян, которых экстренно доставляли в Москву для оказания медпомощи (они погибли). Ранее афганские СМИ опубликовали первые кадры с места происшествия и фото выживших летчиков.