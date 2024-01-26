Более 4 тысяч подземных толчков: новые землетрясения произошли в Китае

"С момента землетрясения магнитудой 7,1, произошедшего ранним утром 23 января, по состоянию на 8:00 26 января зарегистрировали в общей сложности 4216 афтершоков, в том числе 149 магнитудой 3,0 и выше", – пишет The Epoch Times со ссылкой на Китайскую сейсмологическую службу.

В Китае до сих пор продолжаются подземные толчки-афтершоки после сильного землетрясения, которое произошло в Синьцзян-Уйгурском автономном округе в ночь на 23 января. Именно это землетрясение почувствовали жители Алматы, сообщает Zakon.kz.По информации китайского издания The Epoch Times, после мощного землетрясения магнитудой 7,1 в префектуре Аксу Синьцзян-Уйгурского автономного округа КНР уже трое суток продолжаются афтершоки. С 23 по 26 января сейсмологи зафиксировали 4216 подземных толчков, самый сильный из них – магнитудой 5,7.Новое землетрясение магнитудой 5,6 случилось в уезде Уши префектуры Аксу ранним утром 26 января. Толчки зафиксировали в 4:01 по местному времени. Афтершоки, по словам сейсмологов, будут продолжаться еще некоторое время. Местным жителям рекомендовали пока не возвращаться в дома, поврежденные землетрясением.Новые подземные толчки в Синьцзяне продолжились утром 26 января, в 8:17 и 9:14. Эпицентр землетрясений располагался на глубине 13-14 километров, магнитуда толчков составила 3,6 и 3,7.В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Синьцзян-Уйгурского автономного округа предупредили местных жителей, что в районе, где произошли подземные толчки, сохраняется угроза нового землетрясения магнитудой около 6,0.Мощное землетрясение произошло в ночь на 23 января в уезде Уши префектуры Аксу в Синцьзян-Уйгурском автономном округе КНР. Эпицентр землетрясения был расположен на глубине 22 километров в горах на границе Китая с Кыргызстаном. После первого мощного толчка последовали 14 афтершоков с магнитудой от 3,0 до 5,3. Отголоски этого землетрясения почувствовали в Алматы. Изначально о жертвах не сообщалось, впоследствии появилась информация о том, что как минимум три человека погибли и четверо получили ранения.